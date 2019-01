Hamburg/Vatikan. Habemus App! Ein neues Smartphone-Programm ermöglicht das gemeinsame Beten mit dem Papst. Wie funktioniert "Click to Pray"?

Papst Franziskus hat jetzt auch eine eigene App und eine Online-Plattform zum Beten. "Click To Pray" (Klick zum Beten) soll ein Netzwerk sein, in dem Gläubige aus aller Welt ihre Gebete austauschen. Die App für Smartphones gibt es in sechs Sprachen, wie der Vatikan am Sonntag mitteilte. Das Ziel sei, "den Papst auf seiner Mission für Mitgefühl für die Welt" zu begleiten.

Während des Mittagsgebets am Sonntag auf dem Petersplatz empfahl der 82-Jährige seine offizielle Gebets-App: "Besonders junge Leute lade ich ein, die App 'Click To Pray' herunterzuladen, um weiter mit mir gemeinsam den Rosenkranz für Frieden zu beten, vor allem während des Weltjugendtags in Panama", sagte der Papst.



Wie funktioniert die Papst-App "Click to Pray"?

Um das Smartphone-Programm "Click to Pray" nutzen zu können, müssen sich Gläubige per Facebook, Google oder E-Mail registrieren. Danach bietet die App verschiedene Wege, per Klick zu beten. Die Startseite zeigt ein monatliches "Gebetsanliegen" des Papstes an, außerdem gibt es drei tägliche Texte (Morgen, Nachmittag, Abend) und einen Bereich mit öffentlich einsehbaren Gebeten von Community-Mitgliedern, inklusive Papst Franziskus.

Wecker zu Bet-Erinnerung



Unter den Gebetstexten des Papstes oder der Gläubigen findet sich eine Schaltfläche mit der Aufschrift "Click to pray". Dieser virtuelle Knopf ähnelt dem "Like-Button" bei Facebook. Mit dem Daumendruck schließt man sein Gebet ab und hebt gleichzeitig die Zahl der Betenden für das jeweilige Anliegen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich per App an das Beten erinnern zu lassen und Geld an die katholische Kirche zu spenden.

Neben dem Bet-Profil hat der Papst auch ein eigenes Twitter- und Instagramkonto. Der 82 Jahre alte Pontifex sieht die Vor- und Nachteile von sozialen Medien. Zum einen bestehe die Gefahr, den Kontakt zu wahren Menschen zu verlieren. Zum anderen könnten Internet und soziale Netzwerke die Gemeinschaft fördern und zum Austausch von Werten beitragen.



"Click to Pray" gibt es für iPhones und Android Smartphones hier zum Download:

"Follow JC Go" als "Pokemon Go"-Klon

Offenbar schickt sich der Vatikan an, den jungen Leuten wieder näher zu kommen. "Click to Pray" ist nicht die erste App, die von den Katholiken herausgegeben wurde. Schon im Oktober kam das Programm "Follow JC Go" heraus, das doch sehr stark an das erfolgreiche "Pokémon Go" erinnert. Jagd man im großen Vorbild des Herstellers Niantic noch kleine Taschenmonster, geht es bei "Follow JC Go" etwas geruhsamer zu. Hier "jagen" bzw. folgen Spieler virtuellen Geistlichen.

Wie bei "Pokémon Go" streifen Nutzer mit dem Smartphone in der Hand streifen durch die reale Welt und halten Ausschau nach virtuellen Heiligen. Wird einer der Geistlichen gefunden und erwischt, müssen diverse Wissenfragen zur jeweiligen göttlichen Prominenz beantwortet werden. Erst wenn diese korrekt beantwortet wurden, wird eine Trophäe des Geistlichen im sogenannten Evangelisationsteam, kurz e-Team, gespeichert. So soll das Spiel auch einen Lerneffekt bieten.

"Follow JC Go" gibt es für iPhones und Android-Smartphones hier zum Download: