Hamburg. Motorolas Mutterkonzern Lenovo plant laut Medienberichten das Comeback des Kulthandys "Razr". Die Neuauflage ist aber nichts für den kleinen Geldbeutel.

Steht Handy-Nostalgikern nach der Neuauflage des Kult-Knochens Nokia 3310 ein weiteres Comeback ins Haus? Laut dem "Wall Street Journal" plant Motorolas Mutterkonzern Lenovo das legendäre Klapphandy "Razr" neu aufzulegen.

Motorolas "Razr" kam 2004 auf den Markt und wurde eines der meistverkauften Handys weltweit. Die Besonderheit der "Razr"-Reihe war ein flaches, dafür aber breites Metallgehäuse. Die Tastatur bestand aus einer geschlitzten Metallplatte. Noch heute erfreut sich das Handy bei Sammlern großer Beliebtheit.

Ob das bei der Neuauflage auch so sein wird? Den Berichten zufolge will Lenovo das Gerät mit einem flexiblen Display ausstatten. So ließe es sich wie sein Vorbild zusammenklappen. Glaubt man der Seite "The Verge", soll das neue "Razr" 1500 Dollar (ca. 1300 Euro) kosten und nur über den US-Amerikanischen Netzanbieter "Verizon" angeboten werden. Ob das Handy möglicherweise auch in Deutschland erscheinen könnte, ist noch unklar.