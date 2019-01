Die Idee ist simpel: Unter den Hashtags #10YearChallenge und #2009vs2019 stellen Internetnutzer ein aktuelles Bild von sich und eines von vor zehn Jahren nebeneinander, um so zu zeigen, wie sehr (oder wenig) sie sich verändert haben.

Seit ein paar Tagen laufen Twitter, Facebook und Instagram mit diesen Bildern über. Inzwischen wird aber auch die Kritik daran lauter: Die Bildvergleiche könnten sich für das Trainieren von Gesichtserkennungsalgorithmen eignen. Davor warnt unter anderem die amerikanische Journalistin Kate O'Neill bei Twitter.

Auch sie hätte vor zehn Jahren wohl an einer vergleichbaren Challenge teilgenommen, schreibt sie. Heute denke sie aber vielmehr darüber nach, in welcher Form all die Daten genutzt werden könnten – zum Beispiel für Gesichtserkennungs-Algorithmen zu Themen wie Altersentwicklung und -erkennung.

O'Neill nahm diese Warnung allerdings zeitgleich zum Anlass, Werbung für ihr eigenes Buch zu betreiben:

Finally, if you're fascinated with this topic, you would probably be interested in my book, #TechHumanist. Here's an excerpt. https://t.co/tpvKHtAugrpic.twitter.com/8gJfx76bBg