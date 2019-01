Hamburg. Dieses Gerät ist völlig unnütz und sorgt gerade deshalb für einen Trend im Internet. Was macht die Faszination "Useless Boxes" aus?

Das Internet ist ein Sammelbecken für allerlei Nützliches und Unnützes Zeug. Die "Useless Boxes", also "nutzlose Box", kursieren schon seit Jahren im Netz. Doch in letzter Zeit überbieten sich die Bauer der unnützen Maschinen an Kreativität. Die Videos der Geräte werden millionenfach angeklickt.

Was ist eine "Useless Box"?

Eines der ältesten Videos zu den unnützen Boxen stammt von frivolousengineering.com aus dem Jahre 2009. Es wurde bislang knapp elf Millionen Mal angeklickt. "The Most Useless Machine EVER!??!!!" heißt das Video dazu.

In dem 18-sekündigen Clip ist zu sehen, wie jemand einen Schalter an einer Box betätigt. Kurz darauf öffnet sich eine Klappe, ein Arm schnellt heraus und legt den Schalter wieder um. Recht unspektakulär – und eben nutzlos. Denn der einzige Zweck einer "Useless Box" liegt darin, sich selbst wieder abzuschalten.

Der Clip traf damals den Nerv der Zeit und veranlasste die Herausgeber des "Make Magazines" eine Bauanleitung für die Maschinen zu veröffentlichen. Sie landeten einen PR-Coup. Bis heute werden die Maschinen nachgebaut und Videos davon ins Internet hochgeladen.

Die Geschichte der "Nutzlosen Maschinen"

Der Blogger Marcus Burkhardt hat beim Lesen von Axel Rochs Buch über Claude E. Shannon, dem Begründer der Informationstheorie, herausgefunden, dass die unnützen Maschinen auch Shannon nicht unbemerkt blieben. Shannon beschreibt die Boxen jedoch als "The Ultimate Machine", also "die ultimative Maschine". Ein krasser Gegensatz zur heutigen Bedeutung. Was Shannon Mitte des 20 Jahrhunderts zu dieser Bezeichnung bewog, vermochte auch Burkhardt nicht zu klären.

Es wird jedoch deutlich, dass die Geschichte der "Useless Boxes" deutlich weiter zurückreicht, als bis 2010. Der Erfinder ist wohl Marvin Minsky, ein Kollege Shannons und ein amerikanischer Forscher, der den Begriff "Künstliche Intelligenz" erfand. In den 1960er Jahren arbeitete Minsky am Massachusetts Institute of Technology (MIT), einem der renommiertesten Technischen Hochschulen der Welt. Damals hat er die "nutzlose Maschine" erfunden. In diesem Video erinnerte der im Jahre 2016 verstorbene Minsky sich:

Anzeige Anzeige

"Useless Box", ein Trend im Internet 2019

Wie sich Minsky im Video über seine Erfindung freut, steckt auch heute noch an. Vermutlich liegt darin auch die Faszination an den "unnützen Maschinen": Es ist der Spaß am Überflüssigen, an einer Beschäftigung, die abseits des Selbstoptimierungs-Alltags, des Selfie-Postens und des geballten Hasses, der im Internet auf Opfer wartet, für gute Laune, für Abwechslung sorgt.

Hier ein paar aktuelle Beispiele von "Useless Boxes":

Im Jahr 2019 wurden die "unnützen Maschinen" natürlich auch weiter entwickelt:



Einige fahren sogar einfach davon:



Die wohl sinnloseste Maschine gibt es hier zu sehen: