Hamburg. Netflix enthält seinen Nutzern viele Filme und Serien vor. Mit diesen geheimen Codes überlisten Sie das System.

Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video, Maxdome oder Netflix haben die Art und Weise wie wir Fernsehen gucken, revolutioniert. Die Dienste laufen dem linearen Fernsehen in einigen Altersgruppen mittlerweile den Rang ab. Immer mehr Nutzer setzen auf Serien oder Filme via Abruf.

Kostenloser Newsletter Digitale-Welt-Newsletter Mit unserem kostenlosen Newsletter bleiben Sie in der Digitalen Welt stets auf dem Laufenden. Einmal pro Woche schicken wir Ihnen die wichtigsten Neuigkeiten per E-Mail zu. Registrieren Sie sich für den Newsletter an dieser Stelle.

Netflix könnte bald teurer werden

Dabei ist Netflix der größte Streaming-Dienst der Welt. Mit vielen Eigenproduktionen locken die Amerikaner Nutzer in ihr Abo-Modell. Doch in den USA dreht das Unternehmen mittlerweile an der Preisschraube: Dort müssen Netflix-Kunden künftig zwischen 13 und 18 Prozent mehr für ihr Abo ausgeben. Und auch in Deutschland werden neue Abo-Modelle für Netflix getestet.

Netflix-Angebot zu klein?

Mehr Geld für die immer gleichen Filme bei Netflix zahlen? Vielen Kunden stößt das sauer auf. Dabei wissen die Wenigsten, dass Netflix seinen Kunden viele Filme und Serien vorenthält. Geschätzt sind es bis zu 1000 Stück. Das liegt an einem Algorithmus, der bei Netflix im Hintergrund arbeitet, sobald Sie sich einloggen. Das Programm speichert Ihre Suchabfragen bei Netflix, orientiert sich an den geschauten Serien und Filmen und schlägt ihnen auf dieser Basis weitere Filme und Serien bei Netflix vor. Es gibt aber einen Trick, wie Sie das System austricksen können.

Das Netflix-Programm neu sortiert

Wer gerne etwas Abwechslung in seinem Startseiten-Alltag bei Netflix schaffen will, der sollte sich die Liste weiter unten im Artikel genauer anschauen. Denn nun wurde bekannt, wie man sich alle Filme eines Genres – etwa Action, Science-Fiction oder Horror – ganz leicht anzeigen lassen kann. Sogar Sub-Genres wie Alien Sci-Fi, Tiefsee-Horrorfilme oder Japanische Filme lassen sich anzeigen. Dieser Trick für Netflix ist kostenlos.

Geheime Netflix Codes aufgetaucht

Die Seite netflix-codes.com hat eine aktuelle Liste von Zahlen-Codes veröffentlicht, mit der sich der Netflix-Algorithmus austricksen lässt. Netflix funktioniert wie eine große Online-Bibliothek für Filme und Serien, in der es für alle Genres und Subgenres eine Zahl gibt. Um sich alle Filme und Serien eines Genres bei Netflix anzeigen zu lassen, müssen Sie sich einloggen und in diesen Link ihren Code eingeben (da, wo jetzt die XXXX stehen): www.netflix.com/browse/genre/XXXX



Diese Vorgehensweise, sich alle Filme und Serien bei Netflix anzeigen zu lassen, funktioniert am besten über den Browser. Leider gibt es einen weiteren Abstrich: Offenbar funktionieren nicht alle Netflix-Codes in allen Ländern. Hier greift das Prinzip "trial and error", also Versuch und Irrtum. Probieren Sie die geheimem Netflix-Codes einfach aus! Unsere Stichproben führten bisher noch nicht ins Leere.

Anzeige Anzeige

Das ist die Liste der geheimen Codes auf Netflix (in Englisch):

Action und Adventure Asian Action Movies (77232)



Classic Action & Adventure (46576)



Action Comedies (43040)



Action Thrillers (43048)



Adventures (7442)



Comic Book and Superhero Movies (10118)



Westerns (7700)



Spy Action & Adventure (10702)



Crime Action & Adventure (9584)



Foreign Action & Adventure (11828)



Martial Arts Movies (8985)



Military Action & Adventure (2125)







Anime Adult Animation (11881)



Anime Action (2653)



Anime Comedies (9302)



Anime Dramas (452)



Anime Features (3063)



Anime Sci-Fi (2729)



Anime Horror (10695)



Anime Fantasy (11146)



Anime Series (6721)







Children & Family Movies (783) Movies for ages 0 to 2 (6796)



Movies for ages 2 to 4 (6218)



Movies for ages 5 to 7 (5455)



Movies for ages 8 to 10 (561)



Movies for ages 11 to 12 (6962)



Education for Kids (10659)



Disney (67673)



Movies based on children's books (10056)



Family Features (51056)



TV Cartoons (11177)



Kids' TV (27346)



Kids Music (52843)



Animal Tales (5507)







Classic Movies (31574) Classic Comedies (31694)



Classic Dramas (29809)



Classic Sci-Fi & Fantasy (47147)



Classic Thrillers (46588)



Film Noir (7687)



Classic War Movies (48744)



Epics (52858)



Classic Foreign Movies (32473)



Silent Movies (53310)



Classic Westerns (47465)







Comedies (6548) Dark Comedies (869)



Foreign Comedies (4426)



Late Night Comedies (1402)



Mockumentaries (26)



Political Comedies (2700)



Screwball Comedies (9702)



Sports Comedies (5286)



Stand-up Comedy (11559)



Teen Comedies (3519)



Satires (4922)



Romantic Comedies (5475)



Slapstick Comedies (10256)







Cult Movies (7627) B-Horror Movies (8195)



Campy Movies (1252)



Cult Horror Movies (10944)



Cult Sci-Fi & Fantasy (4734)



Cult Comedies (9434)







Documentaries (6839) Biographical Documentaries (3652)



Crime Documentaries (9875)



Foreign Documentaries (5161)



Historical Documentaries (5349)



Military Documentaries (4006)



Sports Documentaries (180)



Music & Concert Documentaries (90361)



Travel & Adventure Documentaries (1159)



Political Documentaries (7018)



Religious Documentaries (10005)



Science & Nature Documentaries (2595)



Social & Cultural Documentaries (3675)







Dramas (5763) Biographical Dramas (3179)



Classic Dramas (29809)



Courtroom Dramas (528582748)



Crime Dramas (6889)



Dramas based on Books (4961)



Dramas based on real life (3653)



Tearjerkers (6384)



Foreign Dramas (2150)



Sports Dramas (7243)



Gay & Lesbian Dramas (500)



Independent Dramas (384)



Teen Dramas (9299)



Military Dramas (11)



Period Pieces (12123)



Political Dramas (6616)



Romantic Dramas (1255)



Showbiz Dramas (5012)



Social Issue Dramas (3947)







Faith & Spirituality (26835) Faith & Spirituality Movies (52804)



Spiritual Documentaries (2760)



Kids Faith & Spirituality (751423)







Foreign Movies (7462) Art House Movies (29764)



Foreign Action & Adventure (11828)



Classic Foreign Movies (32473)



Foreign Comedies (4426)



Foreign Documentaries (5161)



Foreign Dramas (2150)



Foreign Gay & Lesbian Movies (8243)



Foreign Horror Movies (8654)



Foreign Sci-Fi & Fantasy (6485)



Foreign Thrillers (10306)



Romantic Foreign Movies (7153)



African Movies (3761)



Australian Movies (5230)



Belgian Movies (262)



Korean Movies (5685)



Latin American Movies (1613)



Middle Eastern Movies (5875)



New Zealand Movies (63782)



Russian (11567)



Scandinavian Movies (9292)



Southeast Asian Movies (9196)



Spanish Movies (58741)



Greek Movies (61115)



German Movies (58886)



French Movies (58807)



Eastern European Movies (5254)



Dutch Movies (10606)



Irish Movies (58750)



Japanese Movies (10398)



Italian Movies (8221)



Indian Movies (10463)



Chinese Movies (3960)



British Movies (10757)



Gay & Lesbian Movies (5977) Gay & Lesbian Comedies (7120)



Gay & Lesbian Dramas (500)



Romantic Gay & Lesbian Movies (3329)



Foreign Gay & Lesbian Movies (8243)



Gay & Lesbian Documentaries (4720)



Gay & Lesbian TV Shows (65263)



Horror Movies (8711) B-Horror Movies (8195)



Creature Features (6895)



Cult Horror Movies (10944)



Deep Sea Horror Movies (45028)



Foreign Horror Movies (8654)



Horror Comedy (89585)



Monster Movies (947)



Slasher and Serial Killer Movies (8646)



Supernatural Horror Movies (42023)



Teen Screams (52147)



Vampire Horror Movies (75804)



Werewolf Horror Movies (75930)



Zombie Horror Movies (75405)



Satanic Stories (6998)



Independent Movies (7077) Experimental Movies (11079)



Independent Action & Adventure (11804)



Independent Thrillers (3269)



Romantic Independent Movies (9916)



Independent Comedies (4195)



Independent Dramas (384)



Music (1701) Kids Music (52843)



Country & Western/Folk (1105)



Jazz & Easy Listening (10271)



Latin Music (10741)



Urban & Dance Concerts (9472)



World Music Concerts (2856)



Rock & Pop Concerts (3278)



Musicals (13335)



Classic Musicals (32392)



Disney Musicals (59433)



Showbiz Musicals (13573)



Stage Musicals (55774)



Sci-Fi & Fantasy (1492) Action Sci-Fi & Fantasy (1568)



Alien Sci-Fi (3327)



Classic Sci-Fi & Fantasy (47147)



Cult Sci-Fi & Fantasy (4734)



Fantasy Movies (9744)



Sci-Fi Adventure (6926)



Sci-Fi Dramas (3916)



Sci-Fi Horror Movies (1694)



Sci-Fi Thrillers (11014)



Foreign Sci-Fi & Fantasy (6485)



Sports Movies (4370) Sports Comedies (5286)



Sports Documentaries (180)



Sports Dramas (7243)



Baseball Movies (12339)



Football Movies (12803)



Boxing Movies (12443)



Soccer Movies (12549)



Martial Arts, Boxing & Wrestling (6695)



Basketball Movies (12762)



Sports & Fitness (9327)



Thrillers (8933) Action Thrillers (43048)



Classic Thrillers (46588)



Crime Thrillers (10499)



Foreign Thrillers (10306)



Independent Thrillers (3269)



Gangster Movies (31851)



Psychological Thrillers (5505)



Political Thrillers (10504)



Mysteries (9994)



Sci-Fi Thrillers (11014)



Spy Thrillers (9147)



Steamy Thrillers (972)



Supernatural Thrillers (11140)