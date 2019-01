Hamburg. Mit unterschiedlichen Preismodellen testet der Streaming-Dienst Netflix momentan, wie viel Geld potenzielle Kunden in Deutschland für ein Abo auszugeben bereit wären. Schon in der Vergangenheit hat es ähnliche Tests gegeben. In den USA werden die Preise dagegen tatsächlich erhöht.

Netflix testet wieder neue Preismodelle: Bereits im vergangenen Juli berichteten wir, dass potenziellen Kunden des Streaming-Dienstes zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Preise angezeigt werden, wenn sie ein Abo abschließen wollen. Und auch nun variieren die Preise teilweise wieder um bis zu vier Euro: Das Premium-Abo wird dabei stellenweise für 17,99 Euro im Monat angeboten – statt der eigentlich üblichen 13,99 Euro.

"Wir testen regelmäßig neue Dinge bei Netflix und diese Tests variieren typischerweise in ihrer Dauer. In diesem Fall testen wir leicht unterschiedliche Preiskategorien, um besser zu verstehen, wie die Verbraucher Netflix aufnehmen", wird ein Netflix-Pressesprecher zu diesem Thema bei "Spiegel Online" zitiert. "Nicht jeder wird diesen Test sehen und wir werden möglicherweise niemals die spezifischen Preispunkte dieses Tests anbieten."



Netflix erhöht Preise in den USA

Tatsächliche Preiserhöhungen hätten deutsche Netflix-Kunden jedoch vorerst nicht zu befürchten. Auch wenn ein Abo mit dem im Test angezeigten höheren Preis abgeschlossen wird, werde der Kunde laut Unternehmen vor dem Vertragsabschluss über den tatsächlich geforderten Preis informiert. Am Ende zahle jeder Kunde für das jeweilige Abo denselben Preis.

In den USA dreht das Unternehmen dagegen an der Preisschraube: Dort müssen Kunden künftig zwischen 13 und 18 Prozent mehr für ihr Abo ausgeben. Das Premium-Abo, mit dem man auf vier Geräten gleichzeitig Serien und Filme streamen kann, kostet dort künftig 15,99 Dollar. In Deutschland kostet es 13,99 Euro. Die Preiserhöhungen für Neukunden gelten in den USA ab sofort, bestehende Abos sollen in den kommenden Monaten angepasst werden.

Laut dem Kölner Institut für Medien- und Kommunikationspolitik ist Netflix heute in 190 Ländern vertreten und bietet seinen Dienst in 20 Sprachen an. In den USA erreicht das Unternehmen 70 Millionen Haushalte, bis 2020 sind weltweit 150 Millionen Nutzer angepeilt.