Hamburg. Das analoge Kabelfernsehen wird am 23. Januar 2019 sukzessive abgeschaltet. Was sollten Nutzer tun, wenn der Bildschirm plötzlich schwarz bleibt?

Mitte 2019 ist definitiv Schluss: Das analoge Kabelfernsehen wird endgültig abgeschaltet. Am 23. Januar 2019 ziehen einige Anbieter beim Analog-TV den Stecker. Was bedeutet das für Kabelkunden? Welche Netzbetreiber stellen wann um? Alle wichtigen Informationen finden Sie hier.

Warum werden die analogen Kabel-Programme abgeschaltet?

Analoges Kabelfernsehen wird von immer weniger Fernsehzuschauern genutzt. Außer dem Kabel sind alle anderen TV-Empfangswege, wie Satellit oder Antenne, bereits vollständig digitalisiert. Der überwiegende Teil der deutschen Fernsehzuschauer empfängt heute digital.

Welche Vorteile hat digitales Fernsehen?

Die Zuschauer entscheiden sich für das Digitalfernsehen, weil es gegenüber dem Analog-TV zwei wesentliche Vorteile bietet: eine größere Programmvielfalt und eine bessere Bild- und Tonqualität. Mit der Einstellung des analogen Fernsehens entsteht im Kabelnetz unter anderem Platz für noch mehr TV-Programme und Angebote in hochauflösender Qualität. Außerdem steht der elektronische Programmführer (EPG) zur Verfügung, einer Art TV-Zeitschrift, die im Fernsehgerät integriert ist.

Welche Bundesländer und Orte sind von der Abschaltung betroffen?

Im Januar 2019 müssen sich viele Kunden auf die Abschaltung des analogen Kabelnetzes einstellen, speziell in den Gebieten Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen. Eine detaillierte Auflistung nach Ort finden Sie bei der Initiative Digitales Kabel unter diesem Link.

Diese Kabelnetzbetreiber bieten eine Postleitzahl-Suche an:

Die Kunden welcher Anbieter sind betroffen?

Die Kabelbetreiber Telekom und Unitymedia haben mittlerweile fast ihr gesamtes Kabelnetz auf digitalen Empfang umgestellt. Im Januar 2019 sind vor allem Kunden von Vodafone betroffen, einem der größten Kabelanbieter Deutschlands. Aber auch Kunden kleinerer Anbieter sind betroffen, konkret Kunden von Pyur,G.Ziegelmeier (Bayern), NetCologne (Nordrhein-Westfalen), Wilhelm.tel/Willy.tel (Hamburg), MDCC (Sachsen-Anhalt), den Stadtwerken in Schlewsig-Holstein (u.a. Itzehoe, Rendsburg und Flensburg). Eine genaue Auflistung der kurz bevorstehenden Abschaltung, die bis zum 23. März andauert, finden Sie hier.

Die Initiative weist darauf hin, dass jeder Haushalt in Deutschland an einem ganz bestimmten Tag von der Digitalumstellung betroffen ist. Bundesweit gebe es aus technischen Gründen viele verschiedene Termine. Der gesamte Umstellungsprozess wird noch bis Sommer 2019 andauern. Die Termine werden an dieser Stelle mit einem Vorlauf von ca. 10 Wochen veröffentlicht. Die nächste Veröffentlichung (April-Termine) ist für Mitte Februar geplant.



Was wird die Umstellung auf digitalen Kabelempfang kosten?

Die Verbraucherzentrale hat hilfreiche Informationen zur Abschaltung veröffentlicht. Darin machen die Verbraucherschützer klar, dass die Umstellung auf digitales Kabel in den meisten Fällen nichts kostet. Sowohl die Öffentlich-Rechtlichen als auch die großen Privatsender sind digital bis mindestens Ende 2022 ohne Aufpreis zu empfangen – letztere in hochauflösender Qualität (HD) allerdings nur gegen Aufpreis. Heutige Fernseher haben das Empfangsteil für digitales Kabelfernsehen (DVB-C) zudem in der Regel bereits integriert. Ist dies der Fall, müssen Sie keine neuen Geräte kaufen, sagt die Verbraucherzentrale.

Wer kein digitales Empfangsgerät (Fernseher mit DVB-C-Tuner bzw. Kabelreceiver) besitzt, kann seinen Fernseher mit einem Empfangsteil für digitales Kabelfernsehen (ein sogenannter Receiver, also Empfänger) fit machen. Die DVB-C-Kabelreceiver gibt es im Handel ab etwa 40-50 Euro.

Ändert sich was an meinem Kabelvertrag?

Auch wenn Medienberater der Kabelnetzbetreiber zum Abschluss eines neuen und meist teureren Kabelvertrags raten: Ein neuer Vertrag mit dem Kabelanbieter ist durch die Analogabschaltung nicht notwendig.

Sind auch analoge Radiosender betroffen ?

Ja, einige schauen mit ihrem analogen Kabelanschluss nicht nur fern, sondern empfangen auch Radioprogramme auf diesem Weg. Das wird nach einer Umstellung aufs digitale Kabel ebenfalls so nicht mehr funktionieren. Zum einen gibt es Receiver für das digitale Radio per Kabel, zum anderen können Sie sich aber auch nach alternativen Empfangsmöglichkeiten wie DAB+ oder analogem UKW umschauen.