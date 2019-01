Hamburg. Seien Sie aktuell besonders vorsichtig, wessen E-Mails Sie öffnen. Die Schadsoftware "Emotet" treibt wieder ihr Unwesen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und die Verbraucherzentrale NRW warnen eindringlich vor dem Trojaner.

Der Trojaner "Emotet" ist offenbar nicht kleinzukriegen. Nach einer neuerlichen Spamwelle haben das BSI und die Verbraucherzentrale NRW am Dienstag erneut eine eindringliche Warnung herausgegeben: "Achtung, #Emotet macht sich wieder breit! Die schädliche Software hängt an Spam-Mails oder auf infizierten Internetseiten, auf die Links in den E-Mails führen", heißt es auf der Facebookseite der Verbraucherzentrale.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat demnach in den vergangenen Tagen eine auffällige Häufung an Meldungen erhalten, die im Zusammenhang mit "Emotet" stehen.

Wie können Sie sich schützen? Alle Informationen zum Trojaner "Emotet" finden Sie hier.

Was macht "Emotet" so gefährlich?

Das Schadprogramm wird über Spam-Kampagnen verteilt und stellt eine akute Bedrohung für Unternehmen, Behörden und Privatanwender dar. "Emotet" liest die Kontaktbeziehungen und E-Mail-Inhalte aus den Postfächern infizierter Systeme aus. Diese Informationen nutzen die Täter zur weiteren Verbreitung des Schadprogramms.

Das BSI erklärt, wie das funktioniert: Empfänger erhalten E-Mails mit authentisch aussehenden, jedoch erfundenen Inhalten von Absendern, mit denen sie erst kürzlich in Kontakt standen. Aufgrund der korrekten Angabe der Namen und Mailadressen von Absender und Empfänger in Betreff, Anrede und Signatur wirken diese Nachrichten auf viele authentisch. Deswegen verleiten sie zum unbedachten Öffnen des schädlichen Dateianhangs oder der in der Nachricht enthaltenen URL.

Was tun, wenn der Computer von "Emotet" infiziert wurde?

Ist der Computer erst infiziert, lädt Emotet weitere Schadsoftware nach, wie zum Beispiel den Banking-Trojaner Trickbot. Diese Schadprogramme führen zu Datenabfluss oder ermöglichen den Kriminellen die vollständige Kontrolle über das System. In mehreren dem BSI bekannten Fällen hatte dies große Produktionsausfälle zur Folge, da ganze Unternehmensnetzwerke neu aufgebaut werden mussten. Für Privatanwender kann eine Infektion den Verlust von Daten, insbesondere wichtiger Zugangsdaten, bedeuten.

Auf seiner Homepage gibt das BSI hilfreiche Tipps, wie Sie sich vor "Emotet" schützen können.

Wir haben diese Tipps für Sie zusammengefasst:

So können Sie sich vor "Emotet" schützen:

Installieren Sie schnell bereitgestellte Sicherheitsupdates für Betriebssysteme und Anwendungsprogramme (Web-Browser, E-Mail-Clients, Office-Anwendungen usw.).



Setzen Sie Antiviren-Software ein und aktualisieren Sie diese immer wieder.



Sichern Sie regelmäßig Ihre Daten (Backups).



Richten Sie ein gesondertes Benutzerkonto auf dem Computer ein, um zu surfen und E-Mails zu schreiben.



Öffnen Sie auch bei vermeintlich bekannten Absendern nur mit Vorsicht Dateianhänge von E-Mails (insbesondere Office-Dokumente) und prüfen Sie in den Nachrichten enthaltene Links, bevor sie diese anklicken. Bei einer verdächtigen E-Mail sollten Sie im Zweifelsfall den Absender anrufen und sich nach der Glaubhaftigkeit des Inhaltes erkundigen.



Was Sie tun können, wenn Sie "Emotet" ihren PC befallen hat:

Informieren Sie Ihr Umfeld über die Infektion, denn Ihre Mail-Kontakte sind in diesem Fall besonders gefährdet.



Ändern Sie alle auf dem betroffenen Systemen (zum Beispiel im Web-Browser) gespeicherten und eingegebenen Zugangsdaten.



Die Schadprogramme nehmen teilweise tiefgreifende (sicherheitsrelevante) Änderungen am infizierten System vor. Sollte Ihr Rechner mit Schadsoftware wie "Emotet" infiziert sein, dann empfiehlt das BSI, diesen Rechner neu aufzusetzen.

