Einkaufen per Druck auf einen „Dash Button“ am Elektrogerät - ist das in jedem Fall zulässig? Foto: Brynn Anderson/AP

München. Einkaufen per Druck auf einen „Dash Button“ am Elektrogerät - ist das in jedem Fall zulässig? In München muss das Oberlandesgericht klären, wie dieses Angebot von Amazon einzustufen ist.