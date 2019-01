Hamburg. Eine angebliche Microsoft-Mitarbeiterin will am Telefon ein Opfer über den Tisch ziehen. Was sie nicht weiß: Sie hat bei einem Hacker des Chaos Computer Clubs (CCC) angerufen. Und der ist vorbereitet.

Die Abzockanrufe angeblicher Microsoft-Mitarbeiter sind keine Neuheit. Die Betrüger rufen seit Jahren wahllos in ganz Deutschland und anderen Ländern an und geben vor, auf dem Computer des Opfers einen Virus oder ein anderes Problem entdeckt zu haben. Doch dieses Mal läuft die Sache etwas anders ab, denn am Telefon ist ein Mitglied des Hacker-Vereins CCC. Auf Twitter hat er das Gespräch dokumentiert.

Bevor die Abzocke losgeht, reicht der englischsprachige Anrufer noch an eine deutschsprachige Kollegin weiter. Immer wieder nehmen Opfer solche Anrufe ernst und gewähren den Betrügern daraufhin einen Fernzugriff auf den heimischen Rechner. Auch der Hacker spielt mit und lässt den Betrüger auf seinen Computer zugreifen.



Die angebliche Microsoft-Mitarbeiterin wird schnell fündig: Das System sei infiziert, meldet sie. Tatsächlich ist das System völlig in Ordnung. Nun geht es ums Geld. Die Abzocker bieten den gutgläubigen Opfern an, den PC gegen Zahlung direkt zu reparieren. Was die Betrügerin am anderen Ende nicht weiß: Der Hacker hat nur auf so einen Anruf gewartet.

"Es gibt eine Servicepauschale, um das System zu reinigen."



"Ich habe meine Kreditkartendaten in einer Datei gespeichert. Moment."



Die Dame hat die Datei dann direkt auf ihren eigenen Computer kopiert. — Rem0te (@grauhut) 8. Januar 2019

Viel gefluche und das Gespräch wurde abrupt von ihrer Seite unterbrochen. 🤔



Zurückrufen, sich als Microsoft Mitarbeiter ausgeben und anbieten den Rechner zu desinfizieren? — Rem0te (@grauhut) 8. Januar 2019

Die Datei, die angeblich die Kreditkartendaten des Nutzers beinhalten soll, ist manipuliert. Als die Betrügerin sie öffnet, startet sie damit unbemerkt ein Programm, dass Dateien verschlüsselt, sodass sie sie nicht mehr nutzen kann. Nach einer plötzlich einsetzenden Stille wird der Frau offenbar bewusst, was passiert ist.



Damit schlägt das Mitglied des Chaos Computer Clubs die Betrügerin mit ihren eigenen Waffen, denn immer wieder setzen die Betrüger genau diese Art Software ein, um den Rechner der Opfer unbrauchbar zu machen. Anschließend fordern sie Geld, um den PC wiederherzustellen.

Twitter-Nutzer loben Rem0te – Hacker selbstkritisch

Viele Twitter-Nutzer loben den Hacker für seine zugeschnappte Falle. Der Rächer selbst sieht den Fall selbstkritisch und verweist auf die sogenannte Hackerethik. Dort heißt es unter anderem, dass das Eindringen in Computersysteme zum Zweck des Vergnügens und der Wissenserweiterung nur akzeptabel sei, solange keine Daten gestohlen oder verändert würden. Ob der Schritt moralisch richtig sei, sollte jeder für sich beurteilen, so der Hacker des CCC.

Microsoft-Betrug verhindern: Das rät die Polizei

Das Landeskriminalamt Niedersachsen hat eine eigene Seite zum Schutz vor Internetkriminalität eingerichtet. Dort gibt die Polizei unter anderem folgende Tipps, die den Betrug verhindern sollen:

Am Telefon skeptisch gegenüber Unbekannten sein



niemals Tan-Nummern des Online-Bankings weitergeben



niemals fremde Programme auf Anweisung Unbekannter installieren



verdächtige Telefonnummern in einer Suchmaschine wie Google überprüfen



eine angezeigte Telefonnummer aus Deutschland ist keine Garantie für einen Anschluss in Deutschland



Geschädigte sollen sich an die Polizei wenden.



Microsoft-Support: Unternehmen ist Problem bekannt

Diese Betrugsmasche ist in verschiedenen Abwandlungen so verbreitet, dass Microsoft eine eigene Webseite für derartige Fälle eingerichtet hat. Der Software-Hersteller rät allen Betroffen unter anderem, sofort aufzulegen, wenn sich jemand am Telefon als Mitarbeiter des Unternehmens ausgibt. "Ein Kontakt zum Microsoft-Support erfolgt ausschließlich auf Initiative der Nutzer, niemals umgekehrt", heißt es auf der Seite. Dort können Betroffene auch Betrugsversuche melden.