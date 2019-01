Regiert von Silver-Surfern: Holt euch endlich Experten!

Hamburg. Horst Seehofer behauptet in einer Pressekonferenz zum Hackerangriff auf Politiker, schon seit den Achtzigern im "Neuland" Internet unterwegs gewesen zu sein. "Digital natives" raufen sich wieder einmal die Haare. Wann holen sich die Silver-Surfer in der Regierung endlich Hilfe von Experten? Eine Kolumne.

Wenn sich die zumeist silbergrauen Politikgranden über das Internet unterhalten, wird es für den gemeinen "digital native" zumeist unterhaltsam. So entdeckte Bundeskanzlerin Angela Merkel einst das "Neuland Internet". Das war auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Barack Obama. Merkel wurde im Zuge der Spionageaffäre, die Edward Snowden auslöste, nach dem Überwachungsprogramm Prism befragt. Ihre haarsträubende Antwort: "Das Internet ist für uns alle Neuland." Das war 2013.

Holt euch Hilfe von Experten!

Schon damals reagierte die Netzgemeinde höhnisch auf die Aussagen Merkels. Im "Neuland" wollte sich damals kein Mittzwanziger wissen. Das legendäre Zitat steht vielmehr noch heute für das Dilemma, in dem sich die meisten Politiker befinden. In der heutigen Zeit sind sie gezwungen, sich mit dem Internet und dessen Auswüchse zu beschäftigen. Sie nutzen dazu häufig das Wort Digitalisierung, meinen damit aber wohl häufig nur die Vernetzung von Smartphones mit Lichtschaltern, Heizungen oder Autos, die ohne das Internet nicht möglich wäre. Links und rechts erfolgen derweil die digitalen Einschläge: Social-Media-Bots beeinflussen Wahlen weltweit, im Darknet werden illegal Waffen verkauft und Kinderpornos gehandelt, und der Otto-Normal-Verbraucher fällt im Internethandel auf Phishing-Mails und Spam-Nachrichten herein.

Es scheint, als würden sich die wenigsten Regierenden wirklich mit Digitalisierung oder dem Internet auskennen – mag das auch noch so arrogant klingen. Es scheint, als seien alle Internetnutzer auf sich allein gestellt. Hilfe aus der Politik? Fehlanzeige. Und das wirklich Frappierende: Offenbar scheinen die wenigsten Politiker darüber hinaus geneigt, sich Hilfe von Experten zu holen. Oder sie sind einfach schlecht beraten.

Empfehlung: das Vier-Augen-Prinzip

Ein Beispiel aus jüngerer Vergangenheit liefert Robert Habeck, eigentlich ein junger Vertreter seiner Zunft, der jedoch über seine digitale Impulsivität bei Twitter stolperte und zurückruderte. Er zog sich komplett von Twitter und Facebook zurück. Ein Social-Media-Team hätte ihn vor dem Posten des umstrittenen Videos bremsen können. Hat(te) er offenbar aber nicht nötig, was für seine Authentizität spricht, aber gegen seine Professionalität. Das Vier-Augen-Prinzip, also das vorherige Feedback zu Texten oder Videos, sollten sich auch Politiker zu eigen machen. Der ein oder andere Skandal hätte sicherlich verhindert werden können.

Viel dramatischer muss jedoch ein Zitat von Horst Seehofer gewertet werden, seines Zeichens Bundesinnenminister, und damit zuständig für die innere Sicherheit im Digitalzeitalter. Vor versammelter Journalie bezog er am Dienstag Stellung zum Hackerangriff auf knapp 1000 deutsche Politiker und Prominente. Seehofer sagte: "Ich bin auch im Internet unterwegs, schon seit den Achtzigern und finde es faszinierend, was heute möglich ist."



Eine gewagte, eine schlicht falsche Behauptung: In den Achtziger Jahren gab es das Internet in Deutschland noch nicht, schon gar nicht in seiner heutigen Form. Der erste kommerzielle Internetbrowser ging erst 1990 an den Start. Mitte der Neunziger stand das Internet in Deutschland dann einem größeren Nutzerkreis zur Verfügung. Den Leuten, die sich damit auskennen, ist das nicht entgangen:

Und ja, natürlich gab es auch dieses Mal Spott und Häme:

Man mag dem Innenminister zugute halten, dass er sich schlicht versprochen hat, dass er eventuell den Bildschirmtext (BTX, heute Videotext) der Deutschen Post meinte. Dennoch: Ein Bundesminister sollte sich der Wirkung falscher Aussagen bewusst sein. Einem Minister, dessen Spezialgebiet die digitale Sicherheit sein sollte und der nicht einmal weiß, seit wann das Internet existiert, scheint es an digitaler Kompetenz zu fehlen.

Vor diesem Hintergrund scheint die Forderung der FDP, Deutschland ein Digitalministerium zu spendieren, umso nachvollziehbarer. Um das Thema Cybersicherheit kümmern sich in Deutschland sage und schreibe sechs Behörden. "Ein buntes Potpourri", bemängelt der Vorsitzende des Digitalausschusses und FDP-Bundestagsabgeordnete Jimmy Schulz zurecht. Es wird Zeit für eine Professionalisierung. Zeit für Experten.