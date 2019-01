Tech-Gigant Apple ist wie auch sonst immer nicht als Aussteller bei der CES dabei - erinnert aber in Zeiten von Datenschutzskandalen an den Schutz der Privatsphäre auf dem iPhone. "Was auf deinem iPhone geschieht, bleibt auf deinem iPhone", heißt es darauf. Neben einer Spitze gegen Facebook und Google ist es auch eine Anspielung an den alten Spruch, "was in Vegas geschieht, bleibt in Vegas".