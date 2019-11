Hamburg. Zu Weihnachten verschicken viele Menschen Weihnachtsgrüße per Whatsapp an ihre Lieben. Hier ein paar Vorschläge.

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Viele Menschen nutzen die Feiertage und melden sich an den Feiertagen bei Freunden, Verwandten und der Familie per Whatsapp, um ihnen "Frohe Weihnachten" zu wünschen. Doch es gibt auch kreativere Grüße, die per Messenger verschickt werden können. Hier eine kleine Auswahl von zehn besinnlichen und zehn lustigen Sprüchen für Whatsapp. Einfach kopieren und abschicken.

10 Besinnliche Sprüche:

"Bei Tannenduft und Kerzenschein, möge alles schön und fröhlich sein. Frohe Weihnachten."

"Ob viel zu warm oder eisekalt, ob es stürmt oder ob es schneit, ganz wunderbar und wie gemalt sei Deine Weihnachtszeit!" "Es fülle sich dein Heim mit Glück, dein Herz mit Liebe, deine Tage mit Freude, an Weihnachten und das ganze Jahr." "Dieser Whatsapp-Gruß soll sagen: Viel Freude an den Weihnachtstagen. Und das neue Jahr soll bringen, was zum Glück des Lebens zählt und dazu vor allen Dingen: Friede auf der ganzen Welt!" "Hell erstrahlen alle Kerzen, mein Weihnachtswunsch, er kommt von Herzen!" "Was Weihnachten dem Menschen gibt, erschließt sich allein dem, der liebt." "Ich bin eine kleine Weihnachtsmaus, steh leider nicht vor deinem Haus. Darum schicke ich dir jetzt aus der Ferne, eine Hand voller Weihnachtssterne." "Zum Brief langt es nicht, das ist sehr schmerzlich. Mein Weihnachtsgruß ist kurz, doch wirklich herzlich." "Per E-Mail, Brief und Kurznachricht, mit einem Lied, durch ein Gedicht, per Post, mit Worten und durch ein Klicken, will ich dir Weihnachtsgrüße schicken." "Ich wünsch mir ein Geschenk, an das ich immer denk. Doch es gibt ja dich, das ist schon genug für mich."

Weiterlesen: Digitale Festtagsgrüße: Weihnachtspost auf die letzte Minute

10 Lustige Sprüche:

"Unsere Tochter wünscht sich ein Meerschwein zu Weihnachten. Sonst gab es immer Gans, aber wenn sie unbedingt will..."

"Plantscht der Karpfen in der Wanne, steht noch ungeschmückt die Tanne, gibt’s eine, die das gar nicht stört, sie sitzt nämlich noch beim Frisör." "Advent, Advent, dein Smartphone brennt. Erst die Antenne, dann die Tasten und zum Schluss der ganze Kasten. Ist dann auch der Akku breit, weißt du, es ist Weihnachtszeit! Ich wünsche Dir frohe und besinnliche Festtage!" "Ich bin die kleine Weihnachtsfee, stecke leider tief im Schnee. Darum schicke ich Dir aus der Ferne eine Hand voll Weihnachtssterne. Merry Christmas!" "Meine Whatsapp-Nachricht fliegt durch die Weihnachtszeit, darum mach dein Smartphone empfangsbereit! Fürs ganze Jahr soll das so sein, dass du bekommst Glück und ganz viel Sonnenschein!" "Gänseleber, Karpfen, Schinken, Eis, Konfekt und Sekt zu trinken, gibt jeder Weihnacht ihren Sinn. Nur die Figur, die ist dann hin." „Hallo Leute, was geht ab? Weihnachten feiern bei Whatsapp! Ich grüße euch alle zum Weihnachtsfest, auch frohe Weihnachten von meinem Rest." "Der weißhaarige Mann mit seinem Sack landet heute auch bei Whatsapp. Verteilt Geschenke oder auch ’nen Hieb mit der Rute, ich wünsche euch trotzdem alles Gute!" Christkind, Christkind, guter Gast, Hast du mir was mitgebracht? Hast du was, dann setz dich nieder, hast du nichts, dann geh gleich wieder." "Der Baum verbrannt, Geschenk vergessen, die Gans ist auch schon aufgegessen, und auf dem Tisch nur blöde Gaben, na dann nen schönen Heiligabend."

Weiterlesen: Warum ich Sprachnachrichten hasse – eine Kolumne

Und wer an Weihnachten 2019 eine Auszeit von Whatsapp nimmt, verschickt diese Nachricht: