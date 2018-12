Menlo Park. Es ist ein Skandal: Facebook hat Geschäftspartnern wie Apple und Microsoft erlaubt, auf private Nachrichten seiner Nutzer zuzugreifen. Spotify und Netflix hätten offenbar private Nachrichten lesen, schreiben und manipulieren können.

Facebook kommt einfach nicht aus den negativen Schlagzeilen. Nach dem Cambridge-Analytica-Skandal und zwei Datenlecks im Herbst dieses Jahres folgt nun der nächste Paukenschlag: Offenbar hat der Internetkonzern einigen Geschäftspartnern wie Apple, Microsoft, Netflix und Spotify Zugriff auf persönliche Daten seiner Nutzer gewährt. Und damit nicht genug: Spotify und Netflix hätten dem Bericht der "New York Times" zufolge nicht nur Nachrichten lesen, sondern auch schreiben und manipulieren können.

In einer umfangreichen Recherche legt die "New York Times" dar, in welch weitreichendem Maße Facebook mit Drittfirmen kooperierte. Insgesamt soll es mit mehr als 150 Firmen Daten-Deals gegeben haben. Ab 2010 habe es demzufolge immer mehr Kooperationen gegeben, die dabei helfen sollten, die App von Facebook auf bestimmten mobilen Endgeräten zu veröffentlichen. Dass Netflix und Spotify dabei so umfangreiche Rechte eingeräumt wurden, bringt Facebook erneut in Erklärungsnot.

Entschuldigung bleibt aus

Am Mittwoch hat das Unternehmen den Zugang zu Nutzerdaten für Firmen wie Microsoft, Netflix oder Spotify verteidigt. Das Online-Netzwerk betonte, die Schnittstellen seien dazu gedacht gewesen, Nutzern den Kontakt zu ihren Facebook-Freunden auf den anderen Plattformen zu ermöglichen. Sie seien auch lediglich nach einer Anmeldung aktiviert worden, hieß es in einem Blogeintrag am Mittwoch. Die Streaming-Anbieter erklärten darüber hinaus, diese erteilten Befugnisse seien ihnen nicht bewusst gewesen.

Solche Verknüpfungen von Facebook-Accounts mit anderen Diensten werfen nicht zum ersten Mal Fragen auf. Das Online-Netzwerk sieht darin keine Verletzung der Datenschutz-Vorgaben: Die Nutzer hätten einfach auf der Plattform der Partner-Firma den Zugang zu ihren Facebook-Daten gehabt. Kritiker argumentieren, dass dabei Daten zum Beispiel Informationen von Freunden ohne deren Zustimmung weitergegeben worden seien.

Zugleich bestätigte Facebook, dass die entsprechenden Schnittstellen zum Teil noch 2017 verfügbar gewesen seien, obwohl der Datenzugang eigentlich 2014 eingestellt wurde. Das hätte nicht passieren dürfen, räumte der zuständige Manager Konstantinos Papamiltiadis ein. Facebook habe aber keine Hinweise darauf, dass es Datenmissbrauch nach dem Ende des Programms gegeben habe. Das Online-Netzwerk nannte auch die "New York Times" selbst in der Liste der Partner, bei denen es eine Verknüpfung mit Facebook-Daten gab.

Datenaustausch im großen Stil

Die "New York Times" berichtete zugleich auch, dass Facebook von Partnern wie Amazon, Yahoo oder dem chinesischen Smartphone-Anbieter Huawei Daten wie zum Beispiel Kontaktlisten erhalten habe, die dann unter anderem für Freundschaftsvorschläge genutzt worden seien. Das gehe aus internen Unterlagen hervor, die der Zeitung vorliegen. Noch im vergangenen Jahr hätten unter anderem Sony, Microsoft und Amazon E-Mail-Adressen von Facebook-Nutzern über ihre Freunde abrufen können.

Netflix und Spotify bekamen dem Blatt zufolge das Recht eingeräumt, private Nachrichten von Nutzern zu schreiben, zu lesen und zu löschen.