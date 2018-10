Hannover. Herausforderung für Erben eines digitalen Nachlasses: Der Zugriff auf Accounts eines Verstorbenen ist für Hinterbliebene oft kompliziert, warnt die Verbraucherzentrale – und gibt Tipps zur Vorsorge.

Wenn ein Angehöriger stirbt, hinterlässt er heutzutage meist eine große Zahl an Daten und Nutzungsverträgen. Nach einem jüngeren Urteil gehen sie an die rechtmäßigen Erben über, die dann die Accounts bei zum Beispiel E-Mail-Providern, sozialen Netzwerken, Shopping-Portalen oder Zahlungsdiensten verwalten müssen.

BGH-Urteil zum digitalen Nachlass Az.: III ZR 183/17 Im Juli 2018 verfügte der Bundesgerichtshof, dass der digitale Nachlass wie das Erbe von Gegenständen zu behandeln ist. Demnach bestehen auch Verträge mit Onlinediensten über den Tod hinaus und gehen automatisch auf die Erben über – mit allen Rechten und Pflichten. Die Erben sollten daher Zugang zu den Vertragsinhalten haben und wissen, wann ein Vertrag beendet oder weitergeführt werden kann, rät die Verbraucherzentrale.

Wenn der Verstorbene keine Informationen zum digitalen Nachlass vorbereitet hat, ist es für die Erben meist sehr mühsam, herauszufinden, welche Onlinedienste der Verstorbene genutzt hat – geschweige denn wie man Zugang zu den Accounts bekommt.

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen hat stichprobenweise 14 Onlinedienste untersucht, um festzustellen, wie sie den Umgang mit den Kundendaten im Todesfall regeln. Es zeigte sich, dass die Anbieter damit sehr unterschiedlich umgehen und es oft an Transparenz fehlt. "Teilweise drängt sich der Eindruck auf, dass Anbieter den Zugang zu Informationen unnötig erschweren", berichtete Kathrin Körber, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Demnach stehen Hinweise zur Nachlassverwaltung nur selten in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) oder in den Hilfe-Bereichen (FAQ).

Probleme mit den Nachweisen

Außerdem sei die Nachlassverwaltung oft wenig praxistauglich geregelt, kritisieren die Verbraucherschützer. Manche Anbieter würden einen Erbschein verlangen. Er wird allerdings erst nach Antritt des Erbes ausgestellt, sodass die Hinterbliebenen das Erbe annehmen müssten, ohne zuvor die Vertragsinhalte zu kennen. Nach Angaben der Rechtsexpertin genüge oft ein gerichtliches Eröffnungsprotokoll und eine beglaubigte Abschrift der Verfügung von Todes wegen (etwa Testament oder Erbvertrag).

Einige Anbieter würden lediglich eine Kopie der Sterbeurkunde oder Todesanzeige verlangen. "Diese Handhabe ist ebenso unbefriedigend, da die Dokumente nichts über den Erbstatus aussagen und Unbefugten leicht Zugriff auf digitale Dienste verschaffen können", kritisierte Körber.

Besser wäre es nach Ansicht der Verbraucherzentrale, wenn Kunden bereits in ihrem Benutzerkonto einen potenziellen Erben benennen und gegebenenfalls Wünsche hinterlassen können, was nach ihrem Tod mit dem Konto passieren soll.

Wie Sie ihren digitalen Nachlass vorbereiten

Online registrierte Nutzer können etwa eine schriftliche Liste aller Kontodaten führen, die im Todesfall an eine Vertrauensperson geht. Die Bestandsliste sollte folgende Punkte umfassen:

Name des Kontos/Dienstes

Benutzername/E-Mail-Adresse

Passwort

Wer kümmert sich?

Was passiert mit den Daten?



Beispiel:

Mailaccount xy M.Muster@xy.de

abc321 meine Tochter Sophia Konto löschen

Alternativ kann man einen Passwortmanager (z.B. KeePass) nutzen, der diverse Zugangsdaten zentral speichert und verschlüsselt. Dann muss nur das Masterpasswort schriftlich festgehalten sowie eine Vertrauensperson benannt werden. Ihr kann auch eine Vollmacht ausgestellt werden, damit sie entscheidet, was mit den einzelnen Daten und Konten passiert. Die Vollmacht muss handschriftlich verfasst sein und über Datum und Unterschrift verfügen. Unabdingbar ist außerdem, dass darin vermerkt ist, dass sie "über den Tod hinaus" gilt (ein Musterformular finden Sie hier).