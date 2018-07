Beuscher auf der Spielemesse Gamescom 2017. Foto: Oliver Berg

Köln/Berlin. Die Gamescom in Köln erwartet in ihrem Jubiläumsjahr weitere Rekordzahlen. Innerhalb von zehn Jahren in Köln sei die Messe für Computer- und Videospiele „enorm gewachsen“, sagte der Chef der Koelnmesse Gerald Böse in Berlin.