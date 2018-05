Hamburg. O2 hat mit einer deutschlandweiten Störung in seinem Mobilfunknetz zu kämpfen. Die Ursache bleibt unklar.

Die massive Störung im Mobilfunknetz des Telefonanbieters Telefonica O2 ist offenbar auch am Mittwochmorgen noch nicht behoben. Auf der Seite allestörungen.de liefen weiterhin zahlreiche Beschwerde-Meldungen von O2-Kunden auf. Angezeigt wurde, dass mehrere große Städte in Deutschland betroffen seien, darunter waren im Norden Hamburg, Hannover, Oldenburg, Bremen, Kiel und Rostock. Auf Anfrage unserer Redaktion konnte die O2-Pressestelle am Mittwochmorgen keine weitere Angaben zu der Störung machen.

Einige Informationen gab das Unternehmen über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Demnach seien die Beeinträchtigungen bei der mobilen Telefonie und Datennutzung eingegrenzt worden. Zur Ursache der Störung gab es allerdings keine Angaben.

















Das Mobilfunknetz von O2 war bereits am Dienstag stundenlang gestört. Das Unternehmen konnte nicht sagen, wie schnell die Probleme behoben werden können. Auch Nutzer von Marken wie Aldi Talk, Fonic oder Blau, die auf dem Telefonica-Netz aufsetzen, waren von den Ausfällen betroffen. Es werde "mit höchster Priorität" an der Behebung der Störung gearbeitet, versprach das Unternehmen am Dienstag.