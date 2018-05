Infineon kündigt Entwicklungszentrum für Dresden an MEC öffnen

Ein Chip von Infineon auf der Messe Semicon am Stand des Halbleiterherstellers. Foto: Matthias Hiekel

Dresden. Der Chip-Produzent Infineon Technologies AG will noch in diesem Jahr ein neues Entwicklungszentrum für Automobilelektronik und Künstliche Intelligenz in Dresden einrichten.