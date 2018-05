Osnabrück. Weil man im neuen Videospiel Far Cry 5 angeln kann, übt die Tierschutzorganisation Peta nun heftige Kritik an dem Entwickler Ubisoft.

Tanklaster aus der Luft bombardieren, Minen in die Luft jagen und im Drogenrausch Schweine mit einem Baseballschläger töten – all das ist im neuen Computer- und Konsolenspiel Far Cry 5 möglich. Doch eine Sache stört die Tierschutzorganisation Peta an dem Spiel ganz gewaltig: Man kann dort als Nebenbeschäftigung angeln.

„Unethisch und gewaltverherrlichend: Der aktuelle Teil der Videospielreihe ‚Far Cry‘ hat erneut auch die Jagd auf Fische zum Thema. Während im Vorgängerspiel Fische mit Sprengstoff getötet wurden, kann der Spieler in Far Cry 5 mit der Angel verschiedene Fischarten fangen und erhält je nach Fischart eine unterschiedliche Punktzahl“, heißt es in einer Mitteilung der Tierschützer. Deshalb appelliere Peta an die deutsche Vertretung von Ubisoft, künftig keine Videospiele mehr in Deutschland zu vermarkten, die das Jagen und Töten von Fischen oder anderen Tieren glorifizierten und banalisierten.

(Weiterlesen: Demo gegen Fischerei und Aquakultur: Radikaler Protest in Osnabrücks Fußgängerzone)

Elche werden überfahren und Bären geschlachtet

„Fische sind ein Jemand und kein Etwas“, betont Tanja Breining, Meeresbiologin sowie Fachreferentin für Fische und Meerestiere bei Peta. „Angeln bedeutet, Fische in eine Falle zu locken, sie minuten- bis stundenlang Angst und Atemnot sowie einem oft qualvollen Todeskampf auszusetzen, bevor sie schließlich erschlagen oder oft noch lebendig aufgeschnitten werden.“

Warum sich Peta ausgerechnet auf das Angeln bezieht, bleibt unklar, wo doch auch andere Wildtiere in dem Spiel gejagt und teils brutal getötet werden. So müssen für verschiedene Missionen auch Elche mehrfach überfahren sowie Bären, Hasen oder Stinktiere für ihr Fell geschlachtet werden.

Darüber hinaus ist Far Cry 5 nicht das einzige Videospiel, bei dem geangelt werden kann. Es gibt sogar diverse Simulationsspiele, die sich ausschließlich aufs Angeln konzentrieren.

Anzeige Anzeige

„Far Cry 5 ist eine sichere Alternative zum Jagen und Angeln“

Petas Kritik ließ Spieleentwickler Ubisoft nicht unkommentiert: „Far Cry 5 spielt in der riesigen fiktionalen offenen Welt Hope County, Montana. Die talentierten Entwickler dieser offenen Welt haben große Anstrengungen unternommen, um eine immersive Erfahrung zu erschaffen. Diese Erfahrung soll originalgetreu die atemberaubende Schönheit des echten Montana, seiner Einwohner und natürlich auch seiner Tierwelt wiedergeben. In Far Cry 5 kann man jagen, angeln, mit Dynamit um sich werfen oder mit Schaufeln um sich schlagen. Wir bei Ubisoft haben großen Respekt gegenüber allen Lebewesen. Darum bietet Far Cry 5 eine sichere Alternative zum Jagen, Angeln, Dynamitwerfen und mit Schaufeln um sich schlagen“, teilte Ubisoft dem Online-Portal Gamestar mit.

Far Cry 5 landete nach seiner Veröffentlichung am 27. März 2018 direkt auf Platz Eins der Verkaufs-Charts und ist bislang der am besten verkaufte Spieletitel für dieses Jahr.

( Weiterlesen: Far Cry 5 im Test für Xbox One: Waffen, Wahnsinn, wunderschön)