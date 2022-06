FOTO: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert up-down up-down Karl Lauterbach rechnet mit einer schweren Corona-Welle im Herbst. Corona-Pandemie Welche Corona-Maßnahmen kommen im Herbst auf uns zu? Von dpa | 23.06.2022, 17:00 Uhr

Corona-Schnelltests gratis für alle – das soll in Deutschland schon bald vorbei sein. Was aber planen Bund und Länder für Schutzmaßnahmen in der Pandemie? Und für wen könnte im Herbst eine vierte Impfung empfohlen werden?