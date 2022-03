Die hohen Mauern um die JVA Oldenburg haben nichts geholfen: Das Corona-Virus hat sich unter den Inhaftierten ausgebreitet. Fast 100 Gefangene und 18 Bedienstete sind infiziert. FOTO: dpa Gerichtstermine abgesagt Corona im Gefängnis: Mehr als 100 Fälle in JVA Oldenburg Von Dirk Fisser | 18.03.2022, 01:11 Uhr

Corona-Alarm in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg: In dem Gefängnis in Niedersachsen sind mehr als 100 Gefangene und Bedienstete positiv auf das Corona-Virus getestet worden.