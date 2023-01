Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist besorgt über die neue Coronavirus-Variante XBB.1.5. Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Erste Erkenntnisse Neue Corona-Variante: Was wir bislang über XBB.1.5 wissen – und was nicht Von dpa | 05.01.2023, 12:29 Uhr

In Europa und den USA breitet sich derzeit eine neue Corona-Variante aus. Aufgrund einer leichteren Übertragbarkeit könnte sie den Druck auf die Gesundheitssysteme weiter erhöhen, warnt die WHO. Was ist über XBB.1.5 bereits bekannt?