Die Infektionswelle steht bevor – und damit gibt es auch wieder mehr Coronafälle. Omikron ist nach wie vor eine der am meisten verbreiteten Varianten des Virus, gefolgt von EG.5.1., der sogenannten Eris-Variante. Die dominiert derzeit in Deutschland. Doch seit September werden auch hierzulande immer wieder Fälle der neuen Variante „Pirola“ gemeldet. Und die äußert sich einer neuen Studie zufolge in anderen Symptomen als frühere Varianten.

Bekannte Anzeichen einer Corona-Infektion

Wer sich in den vergangenen Jahren mit Corona infiziert hat, hatte meist mit einem oder mehrerer der folgenden Symptome zu tun:

Husten

Schnupfen

Fieber

Halsschmerzen

Abgeschlagenheit

Veränderungen im Geruchssinn

Gliederschmerzen

Symptome von „Pirola“ unterscheiden sich

Die neue Corona-Variante hat jedoch eine Reihe neuer Symptome, die von den klassischen Anzeichen abweichen. Laut der britischen „Zoe Covid Symptom Study“ können diese Anzeichen auf eine Infektion mit „Pirola“ hinweisen:

Hautausschlag

Veränderungen im Mund oder auf der Zunge

rote und wunde Finger oder Zehen

Durchfall

eine heisere Stimme

juckende oder rote Augen

Ein Coronatest ist also in der kommenden Infektionswelle nicht nur bei Halsschmerzen und Husten sinnvoll. Hinweise darauf, dass „Pirola“ gefährlicher ist als vorherige Varianten, gibt es bislang jedoch nicht. „Pirola“ ist der Virologin Ulrike Protzer zufolge weniger ansteckend als die dominierende Eris-Variante.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt außerdem weiterhin, dass sich Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf sowie Menschen mit erhöhtem Infektionsrisiko gegen Corona impfen lassen. So sollen sich der Stiko zufolge Menschen ab 60 Jahren im Mindestabstand von zwölf Monaten eine Auffrischungsimpfung abholen, vorzugsweise im Herbst vor der drohenden Infektionswelle.