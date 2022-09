Nimmt die Maske nur am Rednerpult ab: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Foto: Michael Kappeler / dpa up-down up-down Bundestag beschließt neue Corona-Regeln Ärgerlicher Masken-Mumpitz in Bussen und Zügen Meinung – Tobias Schmidt | 08.09.2022, 15:49 Uhr

In Flugzeugen nicht, in Fernzügen und Fernbussen ja, im ÖPNV vielleicht: Das am Donnerstag vom Bundestag beschlossene Infektionsschutzgesetzt mit Maskenpflicht ab Oktober ist ein ärgerliches Flickwerk.