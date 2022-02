Gesundheitsminister Karl Lauterbach informierte bei der Bundespressekonferenz am Freitag über die aktuelle Pandemie-Lage in Deutschland. FOTO: imago images/Chris Emil Janßen „Noch nicht in sicheren Gewässern“ Lauterbach warnt vor zu schnellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen und | 18.02.2022, 10:41 Uhr Von dpa afp | 18.02.2022, 10:41 Uhr

Trotz einer leicht entspannteren Corona-Lage in Deutschland hat Gesundheitsminister Lauterbach am Freitag erneut vor zu schnellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen gewarnt. Die Entwicklung sei „noch nicht wirklich in sicheren Gewässern“.