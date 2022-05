Eine Polizistin und ein Polizist mit FFP2-Maske stehen sich gegenüber. (Symbolbild) FOTO: dpa/Marijan Murat Einsätze in ganz Deutschland Betrug mit Corona-Hilfen: Durchsuchung in Neumünster Von dpa | 31.05.2022, 12:16 Uhr | Update vor 19 Min.

Wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Betrug mit Corona-Soforthilfen in Millionenhöhe durchsucht die Polizei seit Dienstagmorgen 25 Objekte in vier Bundesländern. Der Schwerpunkt des Einsatzes sei in Ostfriesland in Niedersachsen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück der Deutschen Presse-Agentur. Auch in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Hamburg gibt es demnach Durchsuchungen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.