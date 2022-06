Die Corona-Pandemie ist in den Hintergrund gerückt, doch vielerorts steigen die Zahlen wieder. FOTO: dpa/Boris Roessler Pandemie im Hintergrund Corona-Zahlen steigen wieder: Wo die Inzidenz in Niedersachsen am höchsten ist und | 09.06.2022, 12:51 Uhr Von Jakob Patzke dpa | 09.06.2022, 12:51 Uhr

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges haben die Corona-Pandemie in Deutschland in den Hintergrund treten lassen. Während sich die Bundesregierung auf eine mögliche Infektionswelle im Herbst vorbereitet, steigen vielerorts bereits jetzt die Corona-Zahlen wieder. So ist die Lage in Niedersachsen.