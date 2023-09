„Beunruhigende Trends“ Möglicher bevorstehender Corona-Winter: WHO ist besorgt Von afp | 07.09.2023, 09:08 Uhr Die Omikron-Untervariante EG.5 ist auf dem Vormarsch, wie die Weltgesundheitsorganisation beobachtet. Symbolfoto: IMAGO IMAGES/Bihlmayerfotografie up-down up-down

Der Winter rückt näher und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt sich angesichts zunehmender Corona-Fälle besorgt. Vor allem eine Omikron-Untervariante sei auf dem Vormarsch. Wo die Todeszahlen aktuell steigen und was die WHO zu den Impfstoffen sagt.