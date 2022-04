„Die Nachfrage ist leider eher verhalten“, bemerkte Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es zeigt sich, dass fast alle diejenigen, die sich impfen lassen wollen, mittlerweile auch vollständig geimpft sind.“

RKI-Angaben belegen, dass die Nutzung weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. So bestellten Ärzte und Impfzentren bis zum 1. April bundesweit 1,6 Millionen Dosen Novavax. Verabreicht wurden bundesweit aber erst 80.093 Dosen – das sind fünf Prozent. Davon wurden 50.052 Dosen für Erst- und 29.041 für Zweitimpfungen genutzt.

In Sachsen und Thüringen begannen Novavax-Impfungen schon am 28. Februar, weil dort die Skepsis gegenüber den mNRA-Impfstoffen von Biontech und Moderna besonders hoch ist. In Sachsen wurden bis zum 1.4. lediglich knapp 5.000 Dosen verabreicht, in Thüringen von 36.000 Ende Februar gelieferten Dosen nur 3.300. Am meisten Dosen wurden in NRW verimpft, 11.600. Unter den größeren Ländern liegt Sachsen-Anhalt am Ende der Tabelle, dort wurden von 39.000 gelieferten Novavax-Dosen erst 2.000 verimpft.