Corona-Pandemie aktuell Jeder zweite PCR-Test positiv - Labore rechnen mit „signifikanter Untererfassung" 29.03.2022, 08:44 Uhr

In der Corona-Pandemie sieht ein großer Laborverband weiter keine Anzeichen für nachlassende Ansteckungen. Die sogenannte Positivrate wurde zum zweiten Mal in Folge auf rund 56 Prozent beziffert, was ein Allzeithoch sei. Alle Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Liveblog.