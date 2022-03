Karl Lauterbach hat gesagt, dass „niemand in der Wissenschaft“ Klaus Stöhr für einen Top-Virologen hält. FOTO: imago images/Chris Emil Janßen/teutopress, Collage: NOZ/mh:n Medien Twitter-Debatte „Kein Top-Virologe“: Klaus Stöhr kontert Lauterbach-Tiefschlag Von Anneke Mayra Petersen | 29.03.2022, 13:47 Uhr

In der Wissenschaft gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, was das richtige Vorgehen in der Corona-Pandemie ist. Gesundheitsminister Lauterbach hat jetzt gesagt, man könne die Meinung von Klaus Stöhr nicht mit der von Christian Drosten vergleichen.