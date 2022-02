Beliebtes Reiseziel für deutsche Urlauber: die schönen Strände an der portugiesischen Algarve. FOTO: dpa Einreisebestimmungen gelockert Urlaub zu Ostern – In diesen Ländern ist das problemlos möglich und | 18.02.2022, 16:05 Uhr Von dpa Alexander Barklage | 18.02.2022, 16:05 Uhr

Die Omikron-Welle ebbt in vielen Ländern und Regionen so langsam ab – auch in Deutschland. Mit dem kommenden Osterurlaub in Sicht sind viele Reiseziele für Urlauber wieder zu erreichen. Ein Überblick, wo die Ein- und Ausreise kein Problem mehr ist.