Sterben an Corona war während der Pandemie keine Seltenheit. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd up-down up-down Corona-Pandemie Corona hat die Lebenserwartung in Deutschland gesenkt Von dpa | 17.10.2022, 20:59 Uhr

Corona hat die Lebenserwartung in Europa gesenkt. Am schlimmsten war die Lage in Osteuropa. Auch Deutschland nimmt keinen Spitzenplatz ein.