Bernhard Schieffer betreibt an der Uniklinik Marburg eine Long-Covid-Ambulanz. Im Interview fordert er die Gründung eines Nationalen Long-Covid-Instituts, eine bessere Datenerfassung und spricht sich trotz des Post-Vac-Syndroms für eine Impfung gegen Corona aus.

Warum erkranken manche Menschen an Long Covid? Professor Bernhard Schieffer will das wissen, er ist einer der wenigen Experten auf diesem Gebiet. In seiner Ambulanz in Marburg stehen Hunderte Betroffene auf der Warteliste. Ein Interview zu Long Covid, Nebenwirkungen der Corona-Impfung und was derzeit schief läuft.