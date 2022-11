Ein Bundesland will die Maskenpflicht im Nahverkehr auslaufen lassen. Foto: dpa/Christoph Soeder up-down up-down Corona-Regel in Bus und Bahn Bundesland prescht vor: Kommt das Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr? Von dpa | 14.11.2022, 09:51 Uhr

Kündigt sich das Ende der Corona-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen an? Ein Bundesland will die Regel auslaufen lassen, andere agieren noch vorsichtiger.