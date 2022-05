US-Präsident Joe Biden besucht derzeit Südkorea. FOTO: dpa/AFP Pool/AP Corona-Ausbruch im isolierten Land Biden bietet Nordkorea Covid-Impfstoffe an – doch „erhält keine Antwort“ Von dpa | 21.05.2022, 11:09 Uhr

Bei einem Besuch in Südkorea verstärken US-Präsident Joe Biden und Gastgeber Yoon Suk Yeol den Druck auf das Regime im Norden. Boten dem isolierten Land aber auch Überstützung in Sachen Corona an.