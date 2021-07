Wahlsystem: So funktioniert die Bundestagswahl 2021

Wie funktioniert die Bundestagswahl, die in Deutschland am 26. September 2021 stattfinden wird? Eine Übersicht.

dpa

Berlin. Das Wahlsystem zur Bundestagswahl 2021: Am 26. September steht die Bundestagswahl 2021 an. Die Wahl wird laut Gesetz allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim sein. Doch was bedeutet das?

Bei der Bundestagswahl 2021 wählt das deutsche Volk die Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Es überträgt den Abgeordneten für die Legislaturperiode von vier Jahren die Macht im Staat. Wie funktioniert das Wahlsystem zur Bundestagsw