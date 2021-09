Armin Laschet (CDU, links) und Olaf Scholz (SPD) buhlen jeweils um Grüne und FDP als Koalitionspartner. (Montage: Husung)

dpa

Berlin. Der Wähler hat gesprochen – doch was mit dem Ergebnis anfangen? Diese Frage stellt sich am Tag nach der Bundestagswahl so manche Partei. Ein Überblick über die Positionen und ersten Statements zu Sondierungsgesprächen.

Unmittelbar nach der Bundestagswahl mit dem Unionsdebakel und einem großen SPD-Erfolg hat das Tauziehen um die Bildung der nächsten Bundesregierung begonnen. Trotz des historisch schlechten Ergebnisses der Union machte sich der CDU-Vorsitze