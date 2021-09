SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat sein Direktmandat in seinem Wahlkreis verteidigt und gehört zu den 73 Abgeordneten aus Niedersachsen, die in den Bundestag einziehen.

imago images/Sachelle Babbar

Hannover. Sieben Kandidaten aus der Region Osnabrück schaffen es in den Bundestag. Am meisten Direktmandate erobert in Niedersachsen die SPD. Welche 73 Abgeordneten für das Bundesland künftig in Berlin sitzen.

Niedersachsen wird im neuen Bundestag mit 73 Abgeordneten vertreten sein und damit sieben Parlamentarier mehr stellen als in der vergangenen Wahlperiode. Nach Angaben der Landeswahlleitung vom Montag ist die SPD künftig mit 25 Politikern au