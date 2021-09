Maaßen verpasst Einzug in Bundestag: So stimmte sein Wahlkreis ab

Hans-Georg Maaßen stand im Wahlkreis 196 bei der Bundestagswahl 2021 als Direktkandidat zur Wahl.

imago images/Fotostand/Matthey

Suhl. Der Wahlkreis 196, in dem Hans-Georg Maaßen gegen die Biathlonlegende Frank Ullrich (SPD) antritt, gilt als einer der interessantesten bei der Bundestagswahl am 26. September. So ist der aktuelle Stand.

Es ist eine der meist diskutierten Wahlkreise der Bundestagswahl 2021: Im Wahlkreis "196 Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg" tritt der umstrittene Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans Georg-Maaßen (CDU) als Direktkandi