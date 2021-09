Erste Prognosen in MV: Deutliche Gewinne für SPD, AfD zweitstärkste Kraft

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) stimmte am Sonntag zusammen mit ihrem Mann in einem Wahllokal in der Schweriner Innenstadt ab.

JENS BUTTNER/AFP

Schwerin. Wie in Berlin wurde auch in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag neben dem Bundestag noch ein neues Landesparlament gewählt. Die SPD von Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin Manuela Schwesig festigte ihren Führungsanspruch, wie die ersten Ergebnisse zeigen.

Die SPD hat die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern klar gewonnen. Laut einer ZDF-Prognose bleiben die Sozialdemokraten weiterhin stärkste Kraft im Parlament. Der bisherige Koalitionspartner CDU steht demnach vor seinem schlechtesten Erg