Fehlende Wahlzettel und lange Schlangen: Das Wahlchaos in Berlin

Lange Schlangen mussten am Sonntag von vielen Wählern hingenommen werden, um der Bürgerpflicht nachkommen zu können.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Berlin. Nicht nur Kanzlerkandidat Armin Laschet ist beim Wählen ein Fauxpas passiert. Auch in Berlin ist es zu Pannen gekommen. Lange Warteschlangen, zu wenige Stimmzettel und keine Wahlhelfer – das Chaos war vielseitig.

Vier Jahre Zeit für die Organisation, vier Abstimmungen an einem Tag. Am Sonntag konnten Wahlberechtigte in Berlin nicht nur für den Bundestag abstimmen, sondern auch für das Abgeordnetenhaus. Außerdem wurden mehr als zwölf Bezirksparlament