Hat Laschet falsch gewählt? Man kann seine Wahl erkennen.

Federico Gambarini/dpa

Berlin. Das sollte besser nicht passieren: Als Armin Laschet seinen Stimmzettel in die Wahlurne einwirft, sind seine Kreuze sichtbar. Mittlerweile hat sich der Bundeswahlleiter eingeschaltet.

Fauxpas von Armin Laschet an der Wahlurne: Der Unionskanzlerkandidat hat bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl den Stimmzettel so gefaltet, dass beim Einwerfen in die Urne seine Kreuze für die CDU zu sehen waren. Das ist auf Fotoaufnahmen