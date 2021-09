Moderator Alexander Bommes im Studio von "Gefragt - Gejagt", wo am Freitagabend eine erste Hochrechnung veröffentlicht wurde - zwei Tage vor der Bundestagswahl.

imago images/Lars Berg

Berlin. Da dürfte sich so mancher Quiz-Fan kurz die Augen gerieben haben: Während der ARD-Sendung "Gefragt - Gejagt" war für ein paar Sekunden eine erste Hochrechnung der Bundestagswahl eingeblendet. Was war da los?

Bei einem Test zur Vorbereitung des Wahlsonntags hat Das Erste am Freitag versehentlich ein Hochrechnungs-Laufband in sein Programm eingeblendet. Das Laufband mit fiktiven Hochrechnungszahlen sei am Freitag für wenige Sekunden während der Q