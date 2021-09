Die SPD hält den Vorsprung vor der Union.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Im Schlussspurt vor der Bundestagswahl am Sonntag hat die SPD laut einer Forsa-Umfrage weiter die Nase vorn und kann ihren Vorsprung vor der Union halten.

In dem am Freitag veröffentlichten RTL/ntv-Trendbarometer bleibt die SPD wie auch am Anfang der Woche bei 25 Prozent, die Union aus CDU und CSU verharrt bei 22 Prozent.Auch die Grünen mit 17 Prozent und die Linke mit 6 Prozent kommen den Da