Ralf Stegner (SPD) holt das Direktmandat in Pinneberg. Ist die Kanzlerschaft von Olaf Scholz damit sicher?

Axel Heimken/dpa

Kreis Pinneberg. Kuriose Übereinstimmung: Seit fast 70 Jahren stellt immer die Partei den Kanzler, die im Kreis Pinneberg das Direktmandat holt. Dank des Siegs von Ralf Stegner votiert das Orakel für Olaf Scholz.

Armin Laschet und Olaf Scholz beanspruchen die Regierungsbildung gleichermaßen für sich. Bis man in Deutschland weiß, wer der nächste Bundeskanzler wird, dürften also noch einige Wochen ins Land gehen. Aber ist das überall so? Nein!Im Kreis