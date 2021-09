Urnengang – und dann? Was passiert eigentlich in den Tage, Wochen und vielleicht Monaten nach dem Wahltag, bis eine neue Regierung steht?

Eigene Collage mit Material von dpa/Sebastian Gollnow und dpa/Jens Kalaene

Berlin. Die erste Prognose, Wahlpartys, Rücktritte, Koalitionsverhandlungen und Mitgliederbefragungen: Was passiert eigentlich in der Zeit zwischen dem Tag der Bundestagswahl und dem Amtseid des neuen Kanzlers? Ein Überblick.

Der Ausgang der Bundestagswahl am 26. September ist zwar momentan kaum absehbar. Aber es lässt sich zumindest grob skizzieren, was in der Zeit danach passieren wird. Zwischen der ersten Wahlprognose um 18 Uhr am Wahltag und dem Amtseid des