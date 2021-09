CSU-Chef Markus Söder fährt in Bayern ein historisch schwaches Ergebnis ein.

AFP/dpa/SEBASTIAN GOLLNOW

Berlin. Die SPD liegt laut Hochrechnungen zur Wahl knapp vor der Union. Die CSU schmiert in Bayern ab. Aktuelle Entwicklungen zur Bundestagswahl 2021 im Liveblog.

Deutschland hat gewählt: Am Sonntag, 26. September, waren rund 60,4 Millionen Deutsche aufgerufen, einen neuen Bundestag zu bestimmen. Laut Hochrechnungen gewinnt die SPD knapp vor der Union die Wahl. Auch bei der Abgeordnetenhauswahl in Be