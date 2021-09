Liveticker: Erste Fotos von Kanzlerin Merkel am Wahltag

Kanzlerin Angela Merkel kommt bei der Wahlparty der CDU im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin an.

AFP/Ina Fassbender

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel ist auf dem Weg zur Wahlparty im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Aktuelle Entwicklungen zur Bundestagswahl im Liveblog.

Am Sonntag, 26. September, sind rund 60,4 Millionen Deutsche aufgerufen einen neuen Bundestag zu wählen. Offen ist, welche Parteien nach der Wahl die Bundesregierung bilden. Am selben Tag entscheiden die Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorp