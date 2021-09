SPD-Vize Kevin Kühnert stellt seiner Partei zur Bundestagswahl 2021 eine Bedingung, damit er im Parteivorstand bleibt.

Berlin. SPD-Vize Kevin Kühnert droht seiner Partei mit Rücktritt sollte es zu einer bestimmten Koalition kommen. Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen rund um die Bundestagswahl 2021 in unserem Liveblog.

Am Sonntag, 26. September, sind rund 60,4 Millionen Deutsche aufgerufen einen neuen Bundestag zu wählen. Offen ist, welche Parteien nach der Wahl die Bundesregierung bilden. Am selben Tag entscheiden die Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorp